SPAR Slovenija podaril 10.000 evrov otrokom z učnimi in bralnimi težavami zurnal24.si Marca je SPAR Slovenija na svojih policah ponudil posebne testenine SPARBECEDA v obliki vseh 25 črk slovenske abecede. Z njimi je preko svoje aplikacije SPAR plus na zanimiv način spodbudil otroke in njihove starše, da skozi igro krepijo besedni zaklad.

