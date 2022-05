Ob 15.59 je v naselju Selovec, občina Dravograd, je prišlo do delovne nesreče s traktorjem. Gasilci PGD Šentjanž so nudili pomoč poškodovanemu in pomagali reševalcem ZRCK Ravne na Koroškem pri oskrbi in prenosu poškodovane osebe do reševalnega vozila. Prepeljali so jo na zdravljenje v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.