Ob 16.49 sta ob Dolenjski cesti v Ljubljani na železniškem prehodu trčila vlak in motorno kolo. Gasilci GB Ljubljana so zavarovali kraj nesreče, odklopi akumulator na motorju in nudili pomoč reševalcem NMP Ljubljana, ki so poškodovanega motorista na kraju oskrbeli in prepeljali na nadaljnjo zdravljenje v UKC Ljubljana, poroča Uprava RS za zaščito in reševanje.