Svetovni voditelji so vse bolj glasni v svojih pozivih Rusiji, da prekine z blokado ukrajinskih pristanišč in tako sprosti izvozne poti za pridelke, ki prispevajo pomemben delež k svetovni oskrbi s hrano. Danes pa so z Rusije sporočili, da ima svetovna prehranska kriza številne vzroke, na katere bi lahko vplivalo tudi rahljanje zahodnih sankcij proti Rusiji.