Če se izvoz hrane iz Ukrajine ne bo kmalu vrnil na ravni iz časa pred vojno, svetu grozijo večletne lakote, je na sredinem zasedanju zunanjih ministrov ZN posvaril generalni sekretar te organizacije Antonio Guterres. Zaradi ruskega napada na sosednjo državo so dobave iz ukrajinskih pristanišč, od koder so pred tem izvažali ogromne količine žit, kot sta pšenica in koruza, ter sončničnega olja, zdaj ...