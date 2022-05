Novi dokazi o ruskih zločinih v Buči: zbrali so moške in jih brutalno usmrtili #vŽivo SiOL.net 86. dan vojne v Ukrajini. Novi dokazi, ki jih je pridobil The New York Times, kažejo, kako so ruski vojaki 4. marca v Buči zbrali in usmrtili najmanj osem ukrajinskih moških.

Sorodno Oglasi