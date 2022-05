V ZDA skoraj brez otroške hrane. Republikanci: Biden ni storil nič. #video SiOL.net Zaradi pomanjkanja hrane za dojenčke oziroma mlečne formule so v Združenih državah Amerike v bolnišnico pred dnevi sprejeli dva otroka, ki to hrano s posebno formulo nujno potrebujeta za preživetje. Pomanjkanje te specifične hrane, ki se je v zadnjem mesecu še povečalo, bi po opozorilih Bele hiše lahko trajalo dlje časa. Vzrok so splošne težave v oskrbovalnih verigah, pa tudi sum izbruha bakterijske okužbe v tovarni v Michiganu, ki po februarskem zaprtju še ni zagnala proizvodnje.

Sorodno









Oglasi