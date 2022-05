Branilci naslova prehiteli sireno, v bitki za Florido so na pol poti SiOL.net Branilci naslova Tampa Bay Lightning so tudi na drugi tekmi konferenčnega polfinala premagali najboljšo ekipo rednega dela Florida Panthers in v bitki za Florido povedli z 2:0 v zmagah. Odločilni zadetek je štiri sekunde pred iztekom rednega dela dosegel Ross Colton. Na drugi tekmi je St. Louis Blues s 4:1 premagal Colorado Avalanche in serijo, v kateri igrajo na štiri zmage, izenačil na 1:1.

Sorodno Oglasi Omenjeni NHL Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Robert Golob

Luka Dončić

Borut Pahor

Danijel Krivec