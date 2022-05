Po devetih letih zadel v končnici in Carolina vodi 2:0 SiOL.net Brendan Smith je v končnici lige NHL zadel prvič po devetih letih, Antti Raanta pa na tej ravni hokeja sploh še ni igral. A sta z goloma prinesla Carolini drugo zmago v drugem krogu Vzhoda proti New York Rangersom. V zahodni konferenci je Edmonton s 5:3 premagal Calagary in serijo izenačil na 1:1.

