Novinarja Kavčiča izpustili iz iraškega zapora Primorske novice Iraške oblasti so izpustile slovenskega novinarja Radia Študent Mateja Kavčiča, je na facebooku objavil Radio Študent. Skupaj z njim so izpustili tudi njegovo nemško novinarsko kolegico Marlene Förster, so še sporočili iz radia.

