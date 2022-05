Pred nekaj dnevi so našli pogrešanega Mateja Periša, ki se je, kot kaže preiskava, utopil. Telo Mateja Periša, ki je že v cerkvi, bodo danes iz cerkve svetega Antona v Beogradu peljali v Split, kjer bo pokopan v ožjem družinskem krogu, so sporočili iz beograjske nadškofije. “Javnost prosim, naj spoštuje našo željo, da se dostojno poslovimo od našega Mateja, v krogu družine. Prosim ljudi in javnost, da to razumejo in se jim vnaprej zahvaljujem za razumevanje,” je dejal oče za tuje medije.