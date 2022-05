Združevanje LMŠ in SAB pod okrilje Gibanja Svoboda v teku Primorske novice Organi strank LMŠ in SAB so začeli postopke združevanja pod okrilje Gibanja Svoboda. Svet Stranke LMŠ je v četrtek sprejel sklep, da bo o pripojitvi LMŠ h Gibanju Svoboda odločal zbor članov stranke. Neuradno naj bi sklep o pridružitvi stranki Gibanje Svoboda v sredo sprejel tudi svet stranke SAB. Združitveni kongres je pričakovati jeseni.

