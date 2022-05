Piše: Janja Strah Stranki SAB in LMŠ, ki sta na volitvah izpadli iz parlamenta, se že samoukinjata. Ali povedano drugače: pridružili se bosta Gibanju Svoboda. Organi strank LMŠ in SAB so namreč začeli postopke združevanja pod okrilje Gibanja Svoboda. Svet Stranke LMŠ je v četrtek sprejel sklep, da bo o pripojitvi LMŠ h Gibanju Svoboda odločal zbor članov stranke. Neuradno naj bi sklep o pridružitv ...