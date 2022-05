Eeee, tovariš Kordiš, ne bomo se pustili izsiljevati ameriškim neoliberalcem in imperialistom, mar ne? AmCham tovarišijo opozarja, da je koalicijska pogodba v mednarodne korporacije vnesla nemir, tako da nekatere razmišljajo o nadaljevanju svoje prisotnosti v Sloveniji Demokracija Piše: Kavarna Hayek V Sloveniji je po volilni zmagi Goloba in tovarišije skoraj vsak dan poln socialističnih nesmislov, a ta teden je bil zaradi razkritja koalicijske pogodbe pravi ognjemet, da se je spektakularnosti oglasila celo Ameriška gospodarska zbornica Slovenija. V predvolilni kampanji je bilo (roko na srce) zelo malo povedanega o konkretnih odprtih gospodarskih vprašanjih in prepotrebnih ...

