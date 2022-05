“Še malo pa bodo volitve v Sloveniji kot glasovanje za Evrosong. Polovico točk bo prispevalo ljudstvo, drugo polovico pa strokovna žirija – Poslovna skupnost AmCham Slovenija, GZS in Vodeb” topnews.si Ameriška gospodarska zbornica – AmCham Slovenija. je včeraj novoizvoljeni politični garnituri poslala pismo z opozorilom, da so nekatera določila koalicijske pogodbe v gospodarstvu povzročila razmislek o tem, ali je Slovenija okolje, kjer bo mogoč razvoj. Kot so zapisali, so ta določila »prav tako tudi v nekatere mednarodne korporacije vnesle dvom glede širjenja ali ohranjanja svoje […]...

