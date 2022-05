Signal v Evropo in svet Dnevnik Ljubljanska dvorana Stožice bo jutri prizorišče odbojkarskega spektakla, po katerem bosta znana zmagovalca evropske lige prvakov in prvakinj za sezono 2021/22. V moški konkurenci se bosta pomerila ekipi Azoty Kedzierzyn-Kozle in Trentino Itas, v...

Sorodno



Oglasi