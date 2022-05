Zvezdniška poslastica v Stožicah SiOL.net Ljubljanska dvorana Stožice bo danes prizorišče odbojkarskega spektakla, po katerem bosta znana zmagovalca evropske lige prvakov in prvakinj za sezono 2021/22. Najprej se bosta ob 18. uri za naslov pri dekletih merili ekipi Conegliana in Vakifbanka, nato pa se bosta ob 21. uri udarili še moški ekipi Kedzierzyn Kozle in Trentino. Zmagovalec bo prejel 500 tisoč evrov, poražena ekipa pa 250 tisoč evrov.

