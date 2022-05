Na zadnji domači tekmi do zmage Dolenjski list Zmago na svoj račun so sinoči dodali trebanjski rokometaši, ki še ostajajo v igri za naslov državnih prvakov. V 25. krogu lige NLB so doma premagali Slovenj Gradec 2011 z 32:28 (16:9). preberite več »

