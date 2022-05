Celjski rokometaši le še korak do novega naslova prvakov Celje.info Rokometaši Celja Pivovarne Laško so danes v 25. krogu državnega prvenstva gostovali v Dobovi. Pivovarji so z odločno predstavo zabeležili zanesljivo zmago ter za osvojitev državnega naslova potrebujejo le še točko. Tega bodo najkasneje lahko potrdili proti Svišu v zadnjem krogu, ki bo na sporedu v petek, 27. maja ob 18. uri, ko je vstop v dvorano Zlatorog brezplačen. Celjani imajo sicer pred zadnj ...

