Kot so napisali na neurje.si, bo nas v soboto čez dan od severa dosegla vremenska motnja. Popoldan bodo na Štajerskem, Koroškem, v Prekmurju in nekoliko kasneje tudi v delu Gorenjske, osrednje Slovenije in Dolenjske, nastale krajevne nevihte. Toča bo lahko lokalno zelo debela “Vmes bodo, zaradi ugodnih pogojev za razvoj močnih neviht, možna tudi krajevna neurja s silovitimi nalivi, močnimi sunki v ...