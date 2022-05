Popoldne in zvečer spet nevihte, ki so krajevno lahko tudi močnejše Reporter Danes dopoldne bo deloma sončno, na severu je možna kakšna ploha. Popoldne in zvečer bo v notranjosti Slovenije spremenljivo oblačno, nastajale bodo nevihte, ki so krajevno lahko tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 °C. Ponoči se bo

Sorodno















































































































































































































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Janez Janša

Luka Dončić

Robert Golob

Jani Kovačič

Borut Pahor