Vlada je včeraj po izvedenem novem postopku izdala odločbo o prevladi javne koristi energetike - obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za HE Mokrice. Prevlada te javne koristi je dovoljena pod pogojem, da so izvedeni vsi omilitveni in izravnalni ukrepi. preberite več » ...