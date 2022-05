Za začetek gradnje HE Mokrice potrebno še gradbeno dovoljenje Energetika.NET Ker je postopek izdaje gradbenega dovoljenja za hidroelektrarno (HE) Mokrice v pristojnosti ministrstva za okolje in prostor (MOP), natančnejšega pričetka del v družbi Hidroelektrarne na Spodnji Savi (HESS) ne morejo napovedati, so se za Energetiko.NET odzvali v družbi na petkovo izdajo odločbe vlade o prevladi javne koristi energetike nad javno koristjo ohranjanja narave v povezavi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za to hidroelektrarno. Ob tem upajo, da tokrat ne bo nasprotovanja zoper odločbo.

