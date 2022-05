Rusija bo morda odpravila starostne omejitve za vojake, da bi okrepila sile za invazijo v Ukrajini. V predlog je bil namreč podan zakon, ki bi to dovolil. Trenutna starostna omejitev za ruske državljane je starost med 18 in 40 let, za tuje državljane pa med 18. in 30. let. Po ocenah vojaških analitikov želi to storiti, ker jim v Ukrajini zmanjkuje vojakov, ki bi se naj soočali z nizko moralo, poro ...