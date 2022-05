Biden podpisal zakon o 40-milijardni pomoči, Rusija: Uničili smo pošiljko orožja 24ur.com Ameriški predsednik Joe Biden je podpisal zakon, ki ga je v četrtek potrdil kongres in s katerim bodo ZDA zagotovile 40 milijard dolarjev (38 milijard evrov) pomoči Ukrajini in njenim zaveznicam za stalno dobavo orožja in gospodarsko podporo v boju proti Rusiji, je sporočila Bela hiša. Rusija pa medtem poroča o uničenju večje pošiljke zahodnega orožja v Ukrajini. Vojno v Ukrajini je mogoče rešiti...

