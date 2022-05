FOTO: 25-letni voznik trčil v traktor, nato še v avtomobil Lokalec.si Včeraj ob 12.10 so bili policisti obveščeni o prometni nesreči, ki se je zgodila na regionalni cesti med Lenartom in Benediktom v kraju Spodnji Žerjavci. Policisti Postaje prometne policije Maribor so opravili ogled ter ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 25 letni-voznik osebnega avtomobila, ki je peljal iz smeri Lenarta v smeri Benedikta. V kraju Spodnji Žerjavci je zaradi neprilagojene ...

