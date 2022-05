Ob 12.05 so na regionalni cesti med Lenartom in Benediktom, občina Lenart, trčili osebni vozili in traktor. Gasilci PGD Radgona in JZ GB Maribor so protipožarno in protinaletno zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulatorje, nudili pomoč reševalcem NMP Lenart in Maribor, ki so v nesreči poškodovani osebi na kraju oskrbeli in nato prepeljali v UKC Maribor. FOTO: PGD RADGONA ...