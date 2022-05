Rusi v Srbiji množično odpirajo podjetja Lokalec.si V Srbiji se je od začetka ruske invazije na Ukrajino skokovito povečalo število novoustanovljenih podjetij ruskih državljanov. Po podatkih agencije za poslovne registre je od februarja do maja v Srbiji dejavnost registriralo 480 samostojnih podjetnikov in 194 družb iz Rusije, je poročal BBC. Največ ruskih podjetnikov in podjetij prihaja iz tehnološkega sektorja. Tehnološko dejavnost je v omenjenem ...

Sorodno





















Oglasi