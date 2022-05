Pogajalec za Ukrajino: Ruske sile morajo zapustiti državo in šele potem je mogoč začetek mirovnega procesa Dnevnik Le Ukrajina ima pravico odločati o svoji prihodnosti, je v nagovoru v ukrajinskem parlamentu danes poudaril poljski predsednik Andrzej Duda. Do njegovega obiska je prišlo, medtem ko so se ruski napadi na vzhodu in jugu države po padcu Mariupolja...

Sorodno































































































































































Oglasi