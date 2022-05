Tudi v Avstriji prvi sum na opičje koze SiOL.net V Avstriji na Dunaju je bil ponoči zaradi suma na bolezen opičjih koz hospitaliziran nek 35-letnik, so za avstrijsko tiskovno agencijo APA potrdili na avstrijskem zdravstvenem ministrstvu. Dokončna diagnoza naj bi bila po napovedih znana najkasneje v ponedeljek zjutraj, a moški kaže tipične simptome, kot so vročina in gnojni mehurčki po obrazu.

