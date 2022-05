Pri Športnem parku Ruše oseba padla v Dravo in utonila Maribor24.si Danes, 22. maja 2022, ob 16.46. se je po podatkih Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) v Rušah zgodila nesreča ljudi na ali v vodi. Pri Športnem parku v Rušah je v reko Dravo padla oseba. Posredovali so gasilci Gasilske brigade Maribor. Osebe žal niso mogli rešiti, po neuradnih informacijah očividcev naj bi gasilci iz reke povlekli truplo moškega. “Gasilca potapljača sta s čo ...

