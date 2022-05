Največja prireditev zaščite, reševanja in pomoči SiOL.net Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v sodelovanju z letošnjo gostiteljico Mestno občino Ptuj organizira tradicionalno prireditev Bogatajevi dnevi zaščite in reševanja, ki bo med 26. in 28. majem 2022 na Ptuju.

