Odbojkarice VakifBanka pred 9300 gledalci v Stožicah postale zmagovalke Lige prvakinj RTV Slovenija Odbojkarice VakifBanka iz Carigrada so zmagovalke Lige prvakinj. Turške prvakinje so pred skoraj 9300 gledalci v Stožicah s 3:1 (22, 21, -23, 21) premagale Imoco Volley Conegliano in mu tako odvzele evropsko krono.

