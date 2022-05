Kourtney in Travis svojo zvezo potrdila s poroko v Italiji 24ur.com Po tem, ko se je par uradno poročil že v Los Angelesu, sta sedaj usodni 'da' izrekla še pred družino in prijatelji na razkošni ceremoniji v italijanskem Portofinu. Kardashianova in bobnar zasedbe Blink-182, ki sta se po letu dni zveze zaročila lansko jesen, sta na družbenih omrežjih objavila nekaj utrinkov s poroke.

