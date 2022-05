Poroka Kardashian-Barker: losangeleške zvezde v italijanskem prestižu 24ur.com Poroka Kourtney Kardashian in Travisa Barkerja se je s tretjim in najverjetneje zadnjim dejanjem v italijanskem Portofinu zaključila pretekli konec tedna. Kot je bilo pričakovati od slavne zasedbe, je slavje zaznamovalo razkošje in veliko zvezdniških imen, manjkalo pa ni niti glasbe in mode. Za slednjo je več kot očitno poskrbela italijanska modna hiša Dolce & Gabbana.

Sorodno



Oglasi