Bojevniki so namreč na krilih 31 točk Stephena Curryja in 27 Andrewa Wigginsa dobili tudi tretjo tekmo; v Teksasu so zmagali s 109:100. Dallasu ni pomagalo niti 40 točk Luke Dončića. Dončić je v domači dvorani spet blestel in na tretji tekmi zbral 40 točk (met 11-23 iz igre ter 4-9 za tri točke), od tega jih je imel 21 v zadnji četrtini, temu je dodal 11 skokov, tri podaje, eno ukradeno žogo, dve ...