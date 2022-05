Skrivnostni Dončić SiOL.net "Luka in Steph sta tekmeca. Kot igralcu ti to, da nekomu rečejo, da je tvoj naslednik, vlije ogromno dodatne motivacije. Luka je neverjeten, njegov čas je zdaj, prihodnost bo njegova," je razkril košarkar Golden State Warriros Draymond Green, ki je opozoril na to, da ima Luka vsakič pripravljeno novo skrivnost za nasprotnika.

