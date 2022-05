Pozor: Danes popoldne možne nevihte, predvsem na Koroškem in Štajerskem Lokalec.si Ozračje v Sloveniji, predvsem v delu, ki je na spodnjem zemljevidu obarvan oranžno, bo danes popoldan nestabilno.

Danes bo v večjem delu Slovenije spremenljivo oblačno, občasno predvsem dopoldan marsikje tudi pretežno oblačno. Najvišje dnevne temperature bodo med 21 in 25, na Primorskem do 28 °C. Kot poroča portal Neurje.si, se bo nad našimi kraji danes popoldan zadrževala večja zaloga razpoložlj ...

