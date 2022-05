Presenečeni boste, ko boste videli, kako je Hajdi (Poroka na prvi pogled) videti danes TOčnoTO.si Hajdi je širši javnosti postala poznana v eksperimentu Poroka na prvi pogled. Vse kaže na to, da je na poroki na slepo našla svojega princa Anžeta Žerovec. A kakšna je bila njuna končna usoda še ni znano, bo pa znano kmalu, saj se šov bliža h koncu. Hajdi se je ljudem prikupila s svojo iskrenostjo, […] Presenečeni boste, ko boste videli, kako je Hajdi (Poroka na prvi pogled) videti danes was first ...

Sorodno

























Oglasi