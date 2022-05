Policija opozarja na kroženje elektronskega sporočila Lokalec.si Policija je zaznala kroženje elektronskega sporočila, ki prejemnika sporočila opozarja na njegove kršitve glede pornografije. Na dopisu sta omenjena evropski policijski urad Europol in slovenska policija, kot podpisnik pa je lažno naveden generalni direktor policije. Pošiljatelj od prejemnika želi povratno informacijo, so sporočili s policije. “Gre za lažno sporočilo, ki s slovensko policijo in E ...

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Janez Janša

Zdravko Počivalšek

Luka Dončić