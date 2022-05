Spletni goljufi na lovu za “pedofili” Primorske novice Nepridipravi so tokrat v lažnih elektronskih sporočilih zlorabili ime direktorja slovenske policije Antona Olaja. V lažnem sporočilu prejemnika opozarja, da so ga zalotili pri pedofilskem ravnanju in širjenju otroške pornografije. Na policiji opozarjajo, da gre za lažna sporočila in prejemnikom svetujejo, naj jih zbrišejo.

Sorodno











Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Jože Podgoršek

Kristjan Čeh