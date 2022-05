Klovni, ptiči, falusi, najbolj osamljeni kit in hvala za vso čarovnijo Primorske novice Primorske gledališke nagrade tantadruj so znova okronale presežke sezone, počastile nagrajenca za življenjsko delo, letos režiserja Dušana Mlakarja, in naplavile več želja. Recimo tisto od tantadrujeve žirije, da naj nas gledališče vedno znova preseneti in poveže. Sodeč po videnem, se za ...

