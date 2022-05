Tantadruj tudi Andreju Vrhovniku, Matiji Ruplu in predstavi 52 hertzov RTV Slovenija V Gledališču Koper so podelili nagrade tantadruj. Za posebne dosežke je nagrajen kostumograf Andrej Vrhovnik, za igralsko stvaritev Matija Rupel in za najboljšo predstavo v celoti uprizoritev 52 hertzov.

