Minuli teden so ruske sile razglasile popoln nadzor nad področjem jeklarne Azovstal, v kateri so se skoraj tri mesece nahajali oblegani ukrajinski borci in več civilistov, ki so jih v zadnjih tednih obleganja s pomočjo Združenih narodov izselili na varna območja. Kaj bo z ukrajinskimi vojaki, ki so po koncu bitke pristali v ruskem ujetništvu, pa za zdaj še ni jasno.