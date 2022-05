Rusija še naprej krepi ofenzivo v Donbasu in se bliža zavzetju regije Lugansk Politikis Ruske sile v Ukrajini še naprej krepijo svojo ofenzivo na zadnji žep odpora v okolici regije Lugansk na vzhodu Donbasa. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v ponedeljek zvečer opozoril, da Moskva ne namerava zapustiti zasedenih območij v regijah Harkov in Herson ter v Zaporožju in Donbasu, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Potem ko je Ukrajina […]

Sorodno























































Oglasi Omenjeni Moskva

Rusija

Ukrajina

Volodimir Zelenski Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Borut Pahor

Luka Mesec

Tanja Fajon

Janez Janša