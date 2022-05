Neverjetno! Razkrito ozadje snemanja šova Ljubezen po domače! To spremeni vse! TOčnoTO.si Nekateri tekmovalci, ki so iskali ljubezen, so sedaj medijem razkrili podrobnosti, ki spremenijo pogled na priljubljeno oddajo. Jure Novak je za portal bumnovice povedal, da si tekmovalk sploh ni izbral sam in da je že na začetku doživel razočaranje. Povedal je, da se v podoben šov ne bi vrnil, morda pa ga bomo lahko gledali […] Neverjetno! Razkrito ozadje snemanja šova Ljubezen po domače! To sprem...

Sorodno

























Oglasi