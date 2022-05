Golob, Fajonova in Mesec bodo podpisali koalicijsko pogodbo SiOL.net Stranke Gibanje Svoboda, SD in Levica bodo danes podpisale koalicijsko pogodbo. Glasovanje o kandidatu za mandatarja Robertu Golobu bo predvidoma v sredo, o sklicu izredne seje pa se bodo danes dogovorili na kolegiju predsednice DZ. Dogovorili se bodo tudi o ustanovitvi in razdelitvi mest v delovnih telesih DZ.

