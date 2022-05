Na Univerzi v Mariboru bodo danes potekale volitve rektorja. Edini kandidat je sedanji rektor Zdravko Kačič, ki 19. junija zaključuje prvi mandat. Volitve so od desetih do štirih popoldne Rektorja Univerze v Mariboru na splošnih in neposrednih volitvah za dobo štirih let izvolijo tri skupine volivcev: pedagoški delavci, študentje in drugi zaposleni na univerzi. Volilno pravico ima 993 pedagoških d ...