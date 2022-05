Zdravku Kačiču nov mandat na čelu mariborske univerze Lokalec.si Aktualni rektor mariborske univerze Zdravko Kačič, ki se mu prvi mandat izteče 19. junija, je bil kot edini kandidat na današnjih volitvah na omenjeni položaj izvoljen še za štiri leta, so sporočili iz Univerze v Mariboru. Uradne rezultate volitev bodo predstavili na petkovi seji senata univerze. Kot so pojasnili, so po pregledu volilnega imenika ugotovili, da ima pravico voliti skupaj 15.799 voli ...

Sorodno





Oglasi Omenjeni korona virus

Maribor

Žan Jan Oplotnik Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon

Luka Mesec

Franci Matoz