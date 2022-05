Redek prizor: Naomi Campbell se v Cannesu sprošča s svojo "skrivnostno" hčerko Večer Filmski festival v Cannesu je znova privabil zvezdnike od blizu in daleč, med njimi se je na francosko riviero prišla družiti tudi legendarna manekenka Naomi Campbell. Namestila se je v hotelu, ki v festivalskih dneh daje dom največjemu številu estradnikov in drugih pomembnežev, prestižni Eden Roc v Antibesu. Za hip so jo tam ujeli tudi paparaci in ovekovečili redek trenutek, ko se je Naomi pokaza...

